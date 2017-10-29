Женский баскетбольный клуб «УГМК» разгромил «Динамо»

Екатеринбург, 29 октября. Женский баскетбольный клуб «УГМК» одержал победу над новосибирским «Динамо» в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Матч проходил в Екатеринбурге.

Баскетболистки «УГМК» разгромили новосибирскую команду со счетом 89:41. Они не оставили соперницам ни единого шанса на победу.

«Я очень доволен сегодняшней игрой, особенно игрой в защите. Мы довольно стабильно играли в этом компоненте, и если смотреть на статистику, то мы позволили сопернику забить от 9 до 12 очков в четвертях. Играли очень ровно, не было взлетов и падений», — цитирует пресс-служба «УГМК» главного тренера команды Олафа Ланге.