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Женский баскетбольный клуб «УГМК» разгромил «Динамо»
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    Женский баскетбольный клуб «УГМК» разгромил «Динамо»

    10:22  29 Октября 2017
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    Женский баскетбольный клуб «УГМК» разгромил «Динамо»

    Екатеринбург, 29 октября. Женский баскетбольный клуб «УГМК» одержал победу над новосибирским «Динамо» в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Матч проходил в Екатеринбурге.

    Баскетболистки «УГМК» разгромили новосибирскую команду со счетом 89:41. Они не оставили соперницам ни единого шанса на победу.

    «Я очень доволен сегодняшней игрой, особенно игрой в защите. Мы довольно стабильно играли в этом компоненте, и если смотреть на статистику, то мы позволили сопернику забить от 9 до 12 очков в четвертях. Играли очень ровно, не было взлетов и падений», — цитирует пресс-служба «УГМК» главного тренера команды Олафа Ланге.

    Разыгрывающая УГМК Елена Беглова стала самым результативным игроком, она набрала 13 очков. Самым результативным игроком в «Динамо» стала Елизавета Братчикова.

    На данный момент «УГМК» занимает первое место в российской Премьер-лиге.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #баскетбол #динамо #угмк
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