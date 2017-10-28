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Регулярный рейс свяжет Екатеринбург и Минеральные Воды
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    Регулярный рейс свяжет Екатеринбург и Минеральные Воды

    21:37  28 Октября 2017
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    Регулярный рейс свяжет Екатеринбург и Минеральные Воды

    Екатеринбург, 28 октября. Авиакомпания Nordwind открывает новое направление Екатеринбург-Минеральные Воды.

    Прямые рейсы из Минеральных Вод в Екатеринбург будут выполняться каждую неделю по средам. Отправление из Минеральных Вод будет в 10.35, прибытие в Екатеринбург в 15.35 по местному времени. Время полета составит три часа. Об этом сообщает «СвоеТВ Ставропольский край»,

    Вылет из аэропорта Екатеринбурга будет осуществляться в 16.55, пассажиры прибудут в Минеральные Воды в 17.55 по местному времени.

    О стоимости билетов можно узнать на официальном сайте авиакомпании Nordwind, цена билета в Екатеринбург составит от 4500 рублей, а билет до Минеральных Вод может стоить от 4000 рублей.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #рейс #минеральные воды #nordwind
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