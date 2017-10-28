Три тела нашли в квартире дома в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 28 октября. Три трупа нашли в квартире жилого дома, который расположен на улице Бисертская в Екатеринбурге. На данный момент выясняются причина и обстоятельства смерти людей.

Как стало известно, в квартире жили мужчина и женщина. Как сообщает «E1.ru», соседка рассказала, что жильцы любили устраивать посиделки с друзьями, гостей у них всегда было много, они любили выпить. Всегда было шумно, а пару недель назад они исчезли.

Дочь погибшей со своим зятем приехали узнать, что случилось. Им пришлось залезть через балкон в квартиру, где и были обнаружены тела трех человек. Полагается, что так как дверь балкона была открыта, запах от разложения никто не смог почувствовать.

Сообщается, что признаков насильственной смерти или криминала не было обнаружено.