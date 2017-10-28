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Три тела нашли в квартире дома в Екатеринбурге
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    Три тела нашли в квартире дома в Екатеринбурге

    18:16  28 Октября 2017
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    Три трупа нашли в квартире дома в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 28 октября. Три трупа нашли в квартире жилого дома, который расположен на улице Бисертская в Екатеринбурге. На данный момент выясняются причина и обстоятельства смерти людей.

    Как стало известно, в квартире жили мужчина и женщина. Как сообщает «E1.ru», соседка рассказала, что жильцы любили устраивать посиделки с друзьями, гостей у них всегда было много, они любили выпить. Всегда было шумно, а пару недель назад они исчезли.

    Дочь погибшей со своим зятем приехали узнать, что случилось. Им пришлось залезть через балкон в квартиру, где и были обнаружены тела трех человек. Полагается, что так как дверь балкона была открыта, запах от разложения никто не смог почувствовать.

    Сообщается, что признаков насильственной смерти или криминала не было обнаружено.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #смерть
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