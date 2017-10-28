Девушку-кондуктора и водителя маршрутки избили пассажиры в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 28 октября. Двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку в маршрутке. В результате пострадали девушка-кондуктор и водитель транспортного средства. Инцидент произошел в Екатеринбурге.

Мужчины зашли в маршрутку №37 на остановке «Саввы Белых». Мужчины без объяснения причины сначала начали избивать кондуктора, а затем и водителя. Нападавшие сломали девушке руку.

Транспортная компания UVA TRANS, которая обслуживает маршрут, сообщила, что по данному происшествию подаст заявление в полицию.

Другие пассажиры маршрутки помогли остановить нападавших и вызвали полицию. Однако мужчинам удалось скрыться к приезду сотрудников полиции.