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Девушку-кондуктора и водителя маршрутки избили пассажиры в Екатеринбурге
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    Девушку-кондуктора и водителя маршрутки избили пассажиры в Екатеринбурге

    13:49  28 Октября 2017  /обновлено: 13:59  28 Октября 2017
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    Девушку-кондуктора и водителя маршрутки избили пассажиры в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 28 октября. Двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку в маршрутке. В результате пострадали девушка-кондуктор и водитель транспортного средства. Инцидент произошел в Екатеринбурге.

    Мужчины зашли в маршрутку №37 на остановке «Саввы Белых». Мужчины без объяснения причины сначала начали избивать кондуктора, а затем и водителя. Нападавшие сломали девушке руку.

    Транспортная компания UVA TRANS, которая обслуживает маршрут, сообщила, что по данному происшествию подаст заявление в полицию.

    Другие пассажиры маршрутки помогли остановить нападавших и вызвали полицию. Однако мужчинам удалось скрыться к приезду сотрудников полиции.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #происшествие #маршрутка
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