Свердловское отделение «Справедливой России» возглавит Геннадий Ушаков

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Екатеринбург, 28 октября. Главой регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области станет Геннадий Ушаков.

Его кандидатуру одобрил федеральный президиум партии. Окончательное решение будет принято представителями регионального отделения «Справедливой России». Как сообщает «Коммерсант», назначение на должность официально пройдет либо на внеочередной отчетно-выборной конференции, либо весной, когда истекут полномочия у нынешнего председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Александра Буркова. Отметим, что до этого времени Геннадий Ушаков может работать в статусе исполняющего обязанности.

Должность главы регионального отделения партии стала вакантной после того, как Александра Буркова назначили на должность врио губернатора Свердловской области.