Стала известна причина пожара с пятью жертвами под Екатеринбургом

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Екатеринбург, 27 октября. Эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной возгорания пожара в Серове Свердловской области стало короткое замыкание электропроводки, во время пожара погибли пять человек.

Возгорание произошло в среду, 25 октября, на улице Сосьвинской, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Угарным газов во время пожара отравились пенсионерка, две женщины и две девочки. По информации ГУ МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, расположенной на веранде одной из квартир. Сильный ветер и деревянные конструкции способствовали быстрому распространению пламени.

Напомним, товарный поезд сегодня утром протаранил легковой автомобиль в Свердловской области, две женщины госпитализированы.