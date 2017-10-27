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Политика
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Происшествия
Стала известна причина пожара с пятью жертвами под Екатеринбургом
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    Стала известна причина пожара с пятью жертвами под Екатеринбургом

    18:52  27 Октября 2017
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    Стала известна причина пожара с пятью жертвами под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 27 октября. Эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной возгорания пожара в Серове Свердловской области стало короткое замыкание электропроводки, во время пожара погибли пять человек.

    Возгорание произошло в среду, 25 октября, на улице Сосьвинской, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Угарным газов во время пожара отравились пенсионерка, две женщины и две девочки. По информации ГУ МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, расположенной на веранде одной из квартир. Сильный ветер и деревянные конструкции способствовали быстрому распространению пламени.

    Напомним, товарный поезд сегодня утром протаранил легковой автомобиль в Свердловской области, две женщины госпитализированы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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