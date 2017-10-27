Благоустройство территории у «Екатеринбург-Арены» официально завершено

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Екатеринбург, 27 октября. Благоустройство на территории «Екатеринбург-Арена», где пройдут матчи ЧМ по футболу в 2018 году, полностью завершено.

Пресс-служба компании «Синара-Девелопмент», которая является генеральным подрядчиком строительства, сообщает:

«На прилегающей к стадиону территории общей площадью 8 га высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тыс. кустарников, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 квадратных метров многолетних цветников. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны».

В ближайшее время на территории будут установлены скамейки и урны, в настоящее время продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. Кроме этого, на стенах внутри стадиона будут расположены тематические графические картины, отмечает Тимур Уфимцев, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент».