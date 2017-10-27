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Общество
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Общество
Благоустройство территории у «Екатеринбург-Арены» официально завершено
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    Благоустройство территории у «Екатеринбург-Арены» официально завершено

    17:07  27 Октября 2017  /обновлено: 17:08  27 Октября 2017
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    Благоустройство территории у «Екатеринбург-Арены» официально завершено

    Екатеринбург, 27 октября. Благоустройство на территории «Екатеринбург-Арена», где пройдут матчи ЧМ по футболу в 2018 году, полностью завершено.

    Пресс-служба компании «Синара-Девелопмент», которая является генеральным подрядчиком строительства, сообщает:

    «На прилегающей к стадиону территории общей площадью 8 га высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тыс. кустарников, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 квадратных метров многолетних цветников. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны».

    В ближайшее время на территории будут установлены скамейки и урны, в настоящее время продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. Кроме этого, на стенах внутри стадиона будут расположены тематические графические картины, отмечает Тимур Уфимцев, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #чм-2018
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