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Россия
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Происшествия
Три человека пострадали в ДТП в Свердловской области
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    Три человека пострадали в ДТП в Свердловской области

    12:47  27 Октября 2017
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    Три человека пострадали в ДТП в Свердловской области

    Екатеринбург, 27 октября. Два автомобиля столкнулись сегодня утром в Свердловской области, три человека пострадали.

    По информации ГУ МВД России по Свердловской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 октября, рано утром на первом километре Арамильского тракта. Отечественный автомобиль марки ВАЗ, двигавшийся со стороны Екатеринбурга, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Geely.

    Водитель отечественного авто и его два пассажира получили травмы различной степени тяжести, их незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об ухудшении погодных условий, что влечет за собой понижение сцепления колес с дорогой:

    «Нужно быть особенно внимательным: соблюдать скоростной режим, минимизировать количество перестроений и использование света фар, также необходимо заменить летнюю резину на зимнюю».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #екатеринбург
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