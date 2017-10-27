Три человека пострадали в ДТП в Свердловской области
Екатеринбург, 27 октября. Два автомобиля столкнулись сегодня утром в Свердловской области, три человека пострадали.
По информации ГУ МВД России по
Водитель отечественного авто и его два пассажира получили травмы различной степени тяжести, их незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об ухудшении погодных условий, что влечет за собой понижение сцепления колес с дорогой:
«Нужно быть особенно внимательным: соблюдать скоростной режим, минимизировать количество перестроений и использование света фар, также необходимо заменить летнюю резину на зимнюю».