Три человека пострадали в ДТП в Свердловской области

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Екатеринбург, 27 октября. Два автомобиля столкнулись сегодня утром в Свердловской области, три человека пострадали.

По информации ГУ МВД России по Свердловской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 октября, рано утром на первом километре Арамильского тракта. Отечественный автомобиль марки ВАЗ, двигавшийся со стороны Екатеринбурга, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Geely.

Водитель отечественного авто и его два пассажира получили травмы различной степени тяжести, их незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об ухудшении погодных условий, что влечет за собой понижение сцепления колес с дорогой: