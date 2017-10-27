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Женщина и ее два маленьких сына отравились угарным газом в Свердловской области
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    Женщина и ее два маленьких сына отравились угарным газом в Свердловской области

    10:41  27 Октября 2017  /обновлено: 10:42  27 Октября 2017
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    Женщина и ее два маленьких сына отравились угарным газом в Свердловской области

    Екатеринбург, 27 октября. Семья отравилась угарным газом в городе Сухой Лог в Свердловской области, пострадавшие находятся в больнице.

    Инцидент произошел в четверг, 26 октября, в Сухом Логу. В доме, где находились 33-летняя женщина и ее двое малолетних детей, пока по неустановленным причинам произошла утечка газа. Пострадавшие потеряли сознание. Глава семейства вызвал скорую помощь после того, как вернулся домой.

    Сотрудникам больницы удалось спасти жизни членов семьи, в настоящий момент женщина и дети находятся в палате терапии. По факту утечки газа проводится проверка, сотрудники охраны порядка назначили проведение экспертизы газового оборудования, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #газ
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