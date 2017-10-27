Женщина и ее два маленьких сына отравились угарным газом в Свердловской области

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Екатеринбург, 27 октября. Семья отравилась угарным газом в городе Сухой Лог в Свердловской области, пострадавшие находятся в больнице.

Инцидент произошел в четверг, 26 октября, в Сухом Логу. В доме, где находились 33-летняя женщина и ее двое малолетних детей, пока по неустановленным причинам произошла утечка газа. Пострадавшие потеряли сознание. Глава семейства вызвал скорую помощь после того, как вернулся домой.

Сотрудникам больницы удалось спасти жизни членов семьи, в настоящий момент женщина и дети находятся в палате терапии. По факту утечки газа проводится проверка, сотрудники охраны порядка назначили проведение экспертизы газового оборудования, сообщают в прокуратуре Свердловской области.