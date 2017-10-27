Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минобороны показало видео испытаний «ядерной триады» России
Происшествия
Товарный поезд раздавил легковушку под Екатеринбургом, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Товарный поезд раздавил легковушку под Екатеринбургом, есть пострадавшие

    10:03  27 Октября 2017
    30

    Товарный поезд раздавил легковушку под Екатеринбургом, есть пострадавшие

    Екатеринбург, 27 октября. Товарный поезд  сегодня утром протаранил легковой автомобиль в Свердловской области, две женщины госпитализированы.

    Как сообщает региональное УГИБДД, авария произошла в пятницу, 27 октября, около восьми часов утра в поселке Гидролизный, входящем в состав города Ивдель, у дома №7 по улице Крупской. Автомобиль марки ВАЗ, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, пытался пересечь железнодорожные пути в непосредственной близости от поезда на запрещающий сигнал светофора.

    Машинист состава использовал экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Отечественный автомобиль получил серьезные механические повреждения, женщину, находившуюся за рулем авто, и ее пассажирку незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка выясняют все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #поезд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        1688
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        1008
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        587
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        148