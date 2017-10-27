Товарный поезд раздавил легковушку под Екатеринбургом, есть пострадавшие

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Екатеринбург, 27 октября. Товарный поезд сегодня утром протаранил легковой автомобиль в Свердловской области, две женщины госпитализированы.

Как сообщает региональное УГИБДД, авария произошла в пятницу, 27 октября, около восьми часов утра в поселке Гидролизный, входящем в состав города Ивдель, у дома №7 по улице Крупской. Автомобиль марки ВАЗ, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, пытался пересечь железнодорожные пути в непосредственной близости от поезда на запрещающий сигнал светофора.

Машинист состава использовал экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Отечественный автомобиль получил серьезные механические повреждения, женщину, находившуюся за рулем авто, и ее пассажирку незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка выясняют все обстоятельства происшествия.