Жители Екатеринбурга собирают подписи за отставку директора ЦПКиО

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Екатеринбург, 26 октября. Жители города выступили с инициативой уволить директора ЦПКиО имени Маяковского.

Петиция, обращенная к администрации города и главе гордумы, петиция появилась в Интернете 25 октября. Автор обращения Александр Якубов отмечает:

«Два года, с ноября 2015 года, пост директора Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга занимает Роман Шадрин. Под его руководством парк фактически деградирует. Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство».

В настоящий момент под петицией подписались более 140 горожан. Предполагается, что нового директора ЦПКиО выберут открытым конкурсом. Напомним, генерал-майор в отставке Роман Шадрин возглавляет ЦПКиО с 2015 года.