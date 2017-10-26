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Ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге продлили до середины ноября
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    Ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге продлили до середины ноября

    17:32  26 Октября 2017
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    Ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге продлили до середины ноября

    Екатеринбург, 26 октября. Ремонтные работы на проспекте Ленина завершатся с опозданием, но при этом все недостатки будут ликвидированы.

    Сегодня, 26 октября, 2017 года была проведена проверка хода реконструкции проспекта Ленина, чиновники выявили ряд недостатков. Но вице-мэр столицы Урала по транспорту и благоустройству Евгений Архипов заявил, что к моменту сдачи объекта в эксплуатацию, до 15 ноября, будут устранены все обнаруженные дефекты. Также он отметил, что подрядчик в случае необходимости будет исправлять недостатки по гарантии:

    «Подрядчик несет гарантийное обязательство по каждому объекту в течение четырех лет. Если в следующем году обнаружатся недостатки, подрядчик их устранит».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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