Ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге продлили до середины ноября

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Екатеринбург, 26 октября. Ремонтные работы на проспекте Ленина завершатся с опозданием, но при этом все недостатки будут ликвидированы.

Сегодня, 26 октября, 2017 года была проведена проверка хода реконструкции проспекта Ленина, чиновники выявили ряд недостатков. Но вице-мэр столицы Урала по транспорту и благоустройству Евгений Архипов заявил, что к моменту сдачи объекта в эксплуатацию, до 15 ноября, будут устранены все обнаруженные дефекты. Также он отметил, что подрядчик в случае необходимости будет исправлять недостатки по гарантии: