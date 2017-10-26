Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге пригласили Земфиру и Ринго Старра

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Екатеринбург, 26 октября. Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге хотят пригласить на фестиваль певицу Земфиру и бывшего барабанщика Beatles Ринго Старра, заявил один из представителей мероприятия Евгений Горенбург во время пресс-конференции.

Горенбург подчеркнул, что главной звездой фестиваля станет певица Светлана Лобода. Также организаторы надеются, что смогут уговорить принять участие в «Ночи музыки» Земфиру и Старра. Компании-партнеры отметили, что постараются привезти в Екатеринбург Басту и Оксимирона.

Ранее известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова расстроилась из-за лживых публикаций в СМИ о своей свадьбе с певицей Земфирой. Артистка намерена подать в суд.