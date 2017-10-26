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Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге пригласили Земфиру и Ринго Старра
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    Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге пригласили Земфиру и Ринго Старра

    13:20  26 Октября 2017
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    Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге пригласили Земфиру и Ринго Старра

    Екатеринбург, 26 октября. Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге хотят пригласить на фестиваль певицу Земфиру и бывшего барабанщика Beatles Ринго Старра, заявил один из представителей мероприятия Евгений Горенбург во время пресс-конференции.

    Горенбург подчеркнул, что главной звездой фестиваля станет певица Светлана Лобода. Также организаторы надеются, что смогут уговорить принять участие в «Ночи музыки» Земфиру и Старра. Компании-партнеры отметили, что постараются привезти в Екатеринбург Басту и Оксимирона. 

    Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге пригласили Земфиру и Ринго Старра

    Ранее известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова расстроилась из-за лживых публикаций в СМИ о своей свадьбе с певицей Земфирой. Артистка намерена подать в суд.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #екатеринбург #земфира #фестиваль #старр #ночь музыки
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