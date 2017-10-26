Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Песков прокомментировал информацию о помиловании лидеров «меджлиса»
Общество
Свердловская область выставила облигации на 5 млрд рублей из-за дефицита бюджета
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Свердловская область выставила облигации на 5 млрд рублей из-за дефицита бюджета

    12:09  26 Октября 2017
    31

    Свердловская область выставила облигации на 5 млрд рублей из-за дефицита бюджета

    Екатеринбург, 26 октября. Свердловская область выставила облигации на московской бирже на пять миллиардов рублей, чтобы устранить нехватку финансовых средств в бюджете области.

    Уральские власти с целью устранения дефицита средств в бюджете области выставили на московской бирже облигации номиналом пять миллиардов рублей в виде документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Срок обращения облигаций составляет восемь лет. Номинальная стоимость ценных бумаг — одна тысяча рублей, ставка первого купона составляет 7,7 процентов годовых.

    По информации главы свердловского Министерства финансов Галины Кулаченко, спрос на облигации над предложением превышен почти в три с половиной раза:

    «Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашей области как к региону, обладающему устойчивой экономикой и развитой финансовой системой».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #облигации
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        40
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4308
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        219
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3782