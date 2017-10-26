Свердловская область выставила облигации на 5 млрд рублей из-за дефицита бюджета

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Екатеринбург, 26 октября. Свердловская область выставила облигации на московской бирже на пять миллиардов рублей, чтобы устранить нехватку финансовых средств в бюджете области.

Уральские власти с целью устранения дефицита средств в бюджете области выставили на московской бирже облигации номиналом пять миллиардов рублей в виде документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Срок обращения облигаций составляет восемь лет. Номинальная стоимость ценных бумаг — одна тысяча рублей, ставка первого купона составляет 7,7 процентов годовых.

По информации главы свердловского Министерства финансов Галины Кулаченко, спрос на облигации над предложением превышен почти в три с половиной раза: