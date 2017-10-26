Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
На Урале проверят участкового, допросившего покойника
Весь мир
Фото странного свечения в небе над Екатеринбургом опубликовано в Сети
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фото странного свечения в небе над Екатеринбургом опубликовано в Сети

    9:40  26 Октября 2017
    57

    Фото странного свечения в небе над Екатеринбургом опубликовано в Сети

    Екатеринбург, 26 октября. Жители Екатеринбурга и окраин выложили в Сеть фотографии странного свечения в небе над городом.

    Накануне вечером и прошедшей ночью жители Екатеринбурга, а также Верхней Пышмы и Челябинска наблюдали странное свечение в небе. По их словам, в облаках появились огромные желтые пятна, которые были ни на что не похоже.

    Жители Екатеринбурга предположили, что источником яркого света, скорее всего, является тепличный комплекс. Его свет отражается в облаках, создавая такое необычное явление. Однако нашлись и сторонники различных аномальных версий, в частности, что это база «Скайнет» или «свет от пестицидов», передает Ura.Ru.

    Фото странного свечения в небе над Екатеринбургом опубликовано в Сети

    Автор: Катерина Тимошенская
    #екатеринбург #челябинск #фото #соцсети #небо #свечение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4065
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        201
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3135
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        1235