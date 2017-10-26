Фото странного свечения в небе над Екатеринбургом опубликовано в Сети

В Избранное

Екатеринбург, 26 октября. Жители Екатеринбурга и окраин выложили в Сеть фотографии странного свечения в небе над городом.

Накануне вечером и прошедшей ночью жители Екатеринбурга, а также Верхней Пышмы и Челябинска наблюдали странное свечение в небе. По их словам, в облаках появились огромные желтые пятна, которые были ни на что не похоже.

Жители Екатеринбурга предположили, что источником яркого света, скорее всего, является тепличный комплекс. Его свет отражается в облаках, создавая такое необычное явление. Однако нашлись и сторонники различных аномальных версий, в частности, что это база «Скайнет» или «свет от пестицидов», передает Ura.Ru.