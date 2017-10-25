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Общество
«Титановая долина» получит из казны Свердловской области 129,5 млн рублей
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    «Титановая долина» получит из казны Свердловской области 129,5 млн рублей

    20:35  25 Октября 2017
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    «Титановая долина» получит из казны Свердловской области 129,5 млн рублей

    Екатеринбург, 25 октября. «Титановая долина» получит из казны Свердловской области 129,5 млн рублей на завершение строительства первой очереди.

    Изменения в программе управления гоударственной собственностью Свердловской области на 2017 год были одобрены комитетом по промышленной, инновационной политике, предпринимательству Законодательного собрания региона.

    В бюджете первоначально планировали выделить 429,5 млн рублей на строительство инфраструктуры, в этом году уже было выделено на эти цели 300 млн. Как сообщает «Правда УрФО», председатель комитета Альберт Абзалов планирует посетить «Титановую долину» вместе с другими госслужащими в ноябре этого года. Отмечается, что они хотят посмотреть и понять, какие средства еще необходимы для реализации проекта до принятия бюджета на 2018 год.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #титановая долина
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