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Екатеринбург, 25 октября. «Титановая долина» получит из казны Свердловской области 129,5 млн рублей на завершение строительства первой очереди.

Изменения в программе управления гоударственной собственностью Свердловской области на 2017 год были одобрены комитетом по промышленной, инновационной политике, предпринимательству Законодательного собрания региона.

В бюджете первоначально планировали выделить 429,5 млн рублей на строительство инфраструктуры, в этом году уже было выделено на эти цели 300 млн. Как сообщает «Правда УрФО», председатель комитета Альберт Абзалов планирует посетить «Титановую долину» вместе с другими госслужащими в ноябре этого года. Отмечается, что они хотят посмотреть и понять, какие средства еще необходимы для реализации проекта до принятия бюджета на 2018 год.