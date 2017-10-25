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Общество
Уральский депутат извинился за оскорбления в адрес мужчин с небольшими зарплатами
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    Уральский депутат извинился за оскорбления в адрес мужчин с небольшими зарплатами

    13:29  25 Октября 2017
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    Уральский депутат извинился за оскорбления в адрес мужчин с небольшими зарплатами

    Екатеринбург, 25 октября. Депутат Березовского городской думы, заявивший в ходе обсуждения повышения тарифов в Свердловской области, что «мужчина с зарплатой ниже 30 тысяч — не мужчина, а лентяй», извинился за свои слова. Брусницын заявил, что в данном случае подразумевал не бюджетников — врачей и учителей — а «здоровых мужиков, которые с пивом сидят перед телевизором», но из-за поднявшегося в зале возмущения ему не дали закончить.

    «Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла. Но он тут же собрался и извинился», — заверил председатель березовской думы Евгений Говоруха.

    Сам Брусницын в беседе с Ura.ru отметил, что не отказывается от своего мнения: мужчина должен так обеспечивать семью, чтобы повышение коммунальных тарифов на 100 рублей не казалось катастрофой. А даже такие деньги с жителей области позволят поднять коммунальное хозяйство, чтобы «жить без аварий и авралов в зимний период».

    Между тем, сам депутат, будучи директором авторынка, не получает зарплату в думе и задекларировал личный доход в среднем в 200 тысяч рублей в месяц.

    Уральский депутат извинился за оскорбления в адрес мужчин с небольшими зарплатами

    Автор: Валентин Меликов
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