Уральский депутат извинился за оскорбления в адрес мужчин с небольшими зарплатами

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Екатеринбург, 25 октября. Депутат Березовского городской думы, заявивший в ходе обсуждения повышения тарифов в Свердловской области, что «мужчина с зарплатой ниже 30 тысяч — не мужчина, а лентяй», извинился за свои слова. Брусницын заявил, что в данном случае подразумевал не бюджетников — врачей и учителей — а «здоровых мужиков, которые с пивом сидят перед телевизором», но из-за поднявшегося в зале возмущения ему не дали закончить.

«Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла. Но он тут же собрался и извинился», — заверил председатель березовской думы Евгений Говоруха.

Сам Брусницын в беседе с Ura.ru отметил, что не отказывается от своего мнения: мужчина должен так обеспечивать семью, чтобы повышение коммунальных тарифов на 100 рублей не казалось катастрофой. А даже такие деньги с жителей области позволят поднять коммунальное хозяйство, чтобы «жить без аварий и авралов в зимний период».

Между тем, сам депутат, будучи директором авторынка, не получает зарплату в думе и задекларировал личный доход в среднем в 200 тысяч рублей в месяц.