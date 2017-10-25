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Общество
Более 36 тонн запрещенных к ввозу продуктов уничтожили в Свердловской области
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    Более 36 тонн запрещенных к ввозу продуктов уничтожили в Свердловской области

    12:10  25 Октября 2017
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    Более 36 тонн запрещенных к ввозу продуктов уничтожили в Свердловской области

    Екатеринбург, 25 октября. Более 36 тонн запрещенных к ввозу продуктов было уничтожено в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова.

    «Основную долю обнаруженной продукции составляют яблоки — около 27 т. Также мы выявили незаконный ввоз груш, томатов, клубники, всевозможные сорта салатов, грибы, перец, сельдерей», — цитирует «УралБизнесКонсалтинг» Светлану Терехову.

    Отмечается, что с помощью электронной системы «Меркурий» покупатели смогут проверить продукты на законность. Люди смогут узнать информацию о стране-производителе и поставщике товара по штрих-коду. Программа начнет работать с 1 января 2018 года.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #меркурий #ввоз продуктов
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