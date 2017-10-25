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Грузовик въехал в жилой дом под Екатеринбургом
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    Грузовик въехал в жилой дом под Екатеринбургом

    11:15  25 Октября 2017
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    Грузовик въехал в жилой дом под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 25 октября. Снегопад стал причиной аварии, в результате которой грузовик с прицепом протаранил жилой дом под Екатеринбургом. ДТП произошло в селе Большие Брусяны на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский.

    Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, 27-летний водитель грузового Volvo с прицепом не справился с управлением авто и наехал на забор и жилой дом.

    К счастью, никто не пострадал. В момент аварии в доме никто не находился. Водитель отделался испугом. Машина также получила незначительные повреждения, забор дома частично разрушен, передает Ura.Ru.

    Автор: Дима Оленин
    #дтп #урал #авария
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