Жители Екатеринбурга смогут пройти диагностику онкологии бесплатно

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Екатеринбург, 25 октября. Жители Екатеринбурга смогут пройти бесплатную диагностику онкологии в субботу, 28 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

В Екатеринбурге каждую четвертую субботу месяца проходит «Субботник против рака». Больницы приглашают жителей города пройти бесплатную диагностику, которая включает в себя посещение терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматовенеролога.

Как сообщает «Облгазета.ru», местные жители также смогут сделать УЗИ органов малого таза, флюорографию, дерматоскопию, маммографию и цитологическое исследование по направлению врача.

Для того чтобы стать участником «Субботника против рака», необходимо записаться по телефону единой регистратуры. Проводить бесплатные обследования будут 11 больниц города.