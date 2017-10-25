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Общество
Жители Екатеринбурга смогут пройти диагностику онкологии бесплатно
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    Жители Екатеринбурга смогут пройти диагностику онкологии бесплатно

    11:15  25 Октября 2017
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    Жители Екатеринбурга смогут провериться на онкологию бесплатно

    Екатеринбург, 25 октября. Жители Екатеринбурга смогут пройти бесплатную диагностику онкологии в субботу, 28 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

    В Екатеринбурге каждую четвертую субботу месяца проходит «Субботник против рака». Больницы приглашают жителей города пройти бесплатную диагностику, которая включает в себя посещение терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматовенеролога.

    Как сообщает «Облгазета.ru», местные жители также смогут сделать УЗИ органов малого таза, флюорографию, дерматоскопию, маммографию и цитологическое исследование по направлению врача.

    Для того чтобы стать участником «Субботника против рака», необходимо записаться по телефону единой регистратуры. Проводить бесплатные обследования будут 11 больниц города.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #субботник против рака
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