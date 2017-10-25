В Серове пять человек погибли в пожаре из-за неосторожного обращения с огнем

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Екатеринбург, 25 октября. Причиной смерти пяти человек при пожаре в городе Серов Свердловской области стал угарный газ. Об этом рассказали в региональной прокуратуре, ссылаясь на предварительные данные проверок.

В ночь с 24 по 25 октября на улице Сосьвинской в Серове произошел пожар. Пламя охватило 120 квадратных метров одноэтажного дома, в котором находились несколько квартир.

В результате пожара погибли пенсионерка, две женщины, а также две девочки.

По предварительным данным, огонь вспыхнул с крыльца. Причиной этому стало неосторожное обращение. Отмечается, что накануне хозяйка одной из квартир и ее знакомая курили на крыльце, а также распивали спиртные напитки. Они погибли в пожаре, вместе с детьми хозяйки квартиры. Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело.