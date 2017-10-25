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Екатеринбург, 25 октября. Пять человек, в том числе две девочки, погибли при пожаре в жилом доме в Свердловской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным МСЧ, пожар возник в пятиквартирном одноэтажном доме в городе Серов, в тушении которого участвовали 14 специалистов и четыре спецмашины. Самостоятельно из помещений эвакуировались 8 человек, еще пятерых на улицу вынесли пожарные.

На пепелище были найдены тела пяти человек. Это — неработающая женщина 1986 года рождения, ее дочери 2006 и 2015 года рождения, а также две соседки 1932 и 1970 года рождения.

По одной из версий, пожар начался на крыльце дома, а затем распространился внутрь. Возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения правил противопожарной безопасности.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».