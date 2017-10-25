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Более 20 камер видеонаблюдения появятся на улицах Екатеринбурга
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    Более 20 камер видеонаблюдения появятся на улицах Екатеринбурга

    16:50  25 Октября 2017
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    Более 20 камер видеонаблюдения появятся на улицах Екатеринбурга

    Екатеринбург, 25 октября. В Екатеринбурге в течение двух месяцев — до конца этого года — установят более 20 уличных видеокамер в наиболее приоритетных местах в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

    Своевременное создание и внедрение «Безопасного города» является одним из приоритетных направлений органов исполнительной власти. Как сообщает пресс-служба правительства Свердловской области, комплекс включает в себя следующее: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, экологическая безопасность, транспорт, координация служб и ведомств.

    «Реализация данного проекта — это вклад в создание комфортных и безопасных условий жизни уральцев», — отметил заместитель председателя правительства Свердловской области Азат Салихов.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #безопасный город #камеры видеонаблюдения
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