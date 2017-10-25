Более 20 камер видеонаблюдения появятся на улицах Екатеринбурга

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Екатеринбург, 25 октября. В Екатеринбурге в течение двух месяцев — до конца этого года — установят более 20 уличных видеокамер в наиболее приоритетных местах в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Своевременное создание и внедрение «Безопасного города» является одним из приоритетных направлений органов исполнительной власти. Как сообщает пресс-служба правительства Свердловской области, комплекс включает в себя следующее: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, экологическая безопасность, транспорт, координация служб и ведомств.