В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных «ЭКСПО-2025»

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Екатеринбург, 24 октября. Школьники из Екатеринбурга будут участвовать в продвижении заявки города на «ЭКСПО-2025». В школах проведут 2025 уроков, посвященных «ЭКСПО-2025». Об сообщается на официальном сайте города.

Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на заседании городской думы рассказала об организации мероприятий по теме «ЭКСПО-2025». Отмечается, что на данный момент разрабатывается программа уроков с интересными спикерами, которые познакомят школьников с информацией о всемирной выставке.

«Я уверена, что немало интересных проектов по популяризации заявки Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО» предложат сами ребята», — сообщила Екатерина Сибирцева.

Выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема, заявленная Екатеринбургом для конкурса, — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

Место проведения выставки будет определено в ноябре 2018 года на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.