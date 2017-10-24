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В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных «ЭКСПО-2025»
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    В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных «ЭКСПО-2025»

    15:39  24 Октября 2017
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    В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных «ЭКСПО-2025»

    Екатеринбург, 24 октября. Школьники из Екатеринбурга будут участвовать в продвижении заявки города на «ЭКСПО-2025». В школах проведут 2025 уроков, посвященных «ЭКСПО-2025». Об сообщается на официальном сайте города.

    Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на заседании городской думы рассказала об организации мероприятий по теме «ЭКСПО-2025». Отмечается, что на данный момент разрабатывается программа уроков с интересными спикерами, которые познакомят школьников с информацией о всемирной выставке.

    «Я уверена, что немало интересных проектов по популяризации заявки Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО» предложат сами ребята», — сообщила Екатерина Сибирцева.

    Выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема, заявленная Екатеринбургом для конкурса, — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

    Место проведения выставки будет определено в ноябре 2018 года на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #экспо-2025
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