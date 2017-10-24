Ельцин Центр отдаст 652 кв. метра в собственность Свердловской области

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Екатеринбург, 24 октября. Ельцин Центр, расположенный в Екатеринбурге, отдаст в собственность Свердловской области 652 квадратных метра.

Напомним, что в сентября этого года Ельцин Центр погасил долг в размере двух миллиардов рублей. Однако проценты по кредиту остались не выплачены. Их размер составляет 8,52% или 170,4 млн рублей.

«После принятия их в госказну Свердловской области помещения предлагается передать фонду «Президентский центр Б. Н. Ельцина» на неопределенный срок в безвозмездное пользование – для осуществления фондом уставной деятельности», — сообщил заместитель главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских.

Решение по данному вопросу будет принято на заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое состоится 31 октября, сообщают местные СМИ.