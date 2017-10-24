Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Санкции за пособничество нелегальным мигрантам в России могут ужесточить
Общество
Ельцин Центр отдаст 652 кв. метра в собственность Свердловской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ельцин Центр отдаст 652 кв. метра в собственность Свердловской области

    11:56  24 Октября 2017
    44

    Елицин-центр отдаст в собственность Свердловской области 652 кв метра

    Екатеринбург, 24 октября. Ельцин Центр, расположенный в Екатеринбурге, отдаст в собственность Свердловской области 652 квадратных метра.

    Напомним, что в сентября этого года Ельцин Центр погасил долг в размере двух миллиардов рублей. Однако проценты по кредиту остались не выплачены. Их размер составляет 8,52% или 170,4 млн рублей.

    «После принятия их в госказну Свердловской области помещения предлагается передать фонду «Президентский центр Б. Н. Ельцина» на неопределенный срок в безвозмездное пользование – для осуществления фондом уставной деятельности», — сообщил заместитель главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских.

    Решение по данному вопросу будет принято на заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое состоится 31 октября,  сообщают местные СМИ.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #ельцин-центр #свердловская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        951
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1489
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        372
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        543