На месте телебашни в Екатеринбурге может появиться ледовый дворец

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Екатеринбург, 23 октября. Недостроенная телебашня в Екатеринбурге пойдет под снос, на ее месте может расположится ледовый дворец.

По информации представителя Уральской горно-металлургической компании, телебашню в Екатеринбурге планируют снести с помощью технологии «направленного разрушения», то есть сначала должна просесть верхняя часть здания внутрь основания, после чего разрушится остальная часть башни. В настоящее время дата сноса здания не известна.

В ходе проведения конкурса был выбран исполнитель работ — магнитогорское АО «Работы взрывные специальные». На месте снесенной телебашни может быть построен ледовый дворец.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подчеркнул, что власти рассматривают возможность ликвидировать телебашню до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году.