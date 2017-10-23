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Происшествия
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Общество
Куйвашев представит заявку на ЭКСПО в Латинской Америке
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    Куйвашев представит заявку на ЭКСПО в Латинской Америке

    13:55  23 Октября 2017
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    Куйвашев представит заявку на ЭКСПО в Латинской Америке

    Екатеринбург, 23 октября. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отправился с рабочим визитом в Латинскую Америку.

    По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, глава Среднего Урала Куйвашев в составе российской делегации  встретится с лидерами стран Латинской Америки: Мексики, Колумбии и Парагвая. Участие губернатора Свердловской области в поездке инициировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Кроме этого, лидер области примет участие в бизнес-мероприятиях.

    Основная цель рабочего визита заключается в продвижении предприятий промышленности Свердловской области в страны Латинской Америки в связи с планами Минпромторга России увеличить экспорт в латиноамериканские страны. Это касается, прежде всего, высокотехнологичных IT-товаров в таких сферах как энергетика, финансы, здравоохранение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #экспо
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