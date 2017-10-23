Стало известно, когда перекроют Пермский тракт в Свердловской области

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Екатеринбург, 23 октября. Движение автомобильного транспорта будет перекрыто на Пермском тракте завтра два раза.

По информации Уралуправтодора, движение автомобильного транспорта на трассе Пермь — Екатеринбург будет перекрыто во вторник, 24 октября, в связи с установкой системы автоматизированного управления дорожным движением. Ограничение будет действовать в обе стороны движения дважды в течение 20 минут. Также в ночное время суток проезд будет закрыт на 40 минут.

Отмечается, что на 352-м километре Пермского тракта перед съездом на Объездную дорогу при движении со стороны Перми полностью закроют движение транспорта в обе стороны в период с 23.00 до 23.20 и с 23.30 до 23.50.