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Три человека погибли в ночном пожаре в Свердловской области
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    Три человека погибли в ночном пожаре в Свердловской области

    9:19  23 Октября 2017
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    Три человека погибли в ночном пожаре в Свердловской области

    Екатеринбург, 23 октября. Ночью в городе Реж Свердловской области погибли три человека, двое из которых – пенсионеры. Огонь вспыхнул в ночь с воскресенья на понедельник на втором этаже двухэтажного дома, где и жили погибшие. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

    По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину установят после экспертизы. Во время пожара погибли 76-летний мужчина, 66-летняя женщина и их 34-летний сосед.

    «Признаков насильственной смерти на телах погибших граждан в настоящее время не установлено. Для определения точной причины их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СУ СК по Свердловской области.

    Три человека погибли в ночном пожаре в Свердловской области

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #екатеринбург #уголовное дело
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