Три человека погибли в ночном пожаре в Свердловской области

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Екатеринбург, 23 октября. Ночью в городе Реж Свердловской области погибли три человека, двое из которых – пенсионеры. Огонь вспыхнул в ночь с воскресенья на понедельник на втором этаже двухэтажного дома, где и жили погибшие. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину установят после экспертизы. Во время пожара погибли 76-летний мужчина, 66-летняя женщина и их 34-летний сосед.

«Признаков насильственной смерти на телах погибших граждан в настоящее время не установлено. Для определения точной причины их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СУ СК по Свердловской области.