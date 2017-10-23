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Иномарка под управлением подростка без прав сбила трех пешеходов в Нижнем Тагиле
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    Иномарка под управлением подростка без прав сбила трех пешеходов в Нижнем Тагиле

    9:16  23 Октября 2017
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    Иномарка под управлением подростка без прав сбила трех пешеходов в Нижнем Тагиле

    Нижний Тагил, 23 октября. Три человека попали под колеса иномарки под управлением подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 22 октября, на улице Металлургов около дома №46 в 18:50, сообщает Ura.ru со ссылкой на отдел по пропаганде свердловского управления ГИБДД. Три человека переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался автомобиль марки Geely. Водитель допустил наезд на пешеходов.

    Установлено, что за рулем находился восемнадцатилетний подросток, предположительно, без прав на управление транспортным средством. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #нижний тагил
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