Иномарка под управлением подростка без прав сбила трех пешеходов в Нижнем Тагиле

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Нижний Тагил, 23 октября. Три человека попали под колеса иномарки под управлением подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 22 октября, на улице Металлургов около дома №46 в 18:50, сообщает Ura.ru со ссылкой на отдел по пропаганде свердловского управления ГИБДД. Три человека переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался автомобиль марки Geely. Водитель допустил наезд на пешеходов.

Установлено, что за рулем находился восемнадцатилетний подросток, предположительно, без прав на управление транспортным средством. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, выясняются все обстоятельства и причины аварии.