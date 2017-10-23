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«Ельцин-центр» усилит охрану во время встречи с режиссером «Матильды»
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    «Ельцин-центр» усилит охрану во время встречи с режиссером «Матильды»

    9:15  23 Октября 2017
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    «Ельцин-центр» усилит охрану во время встречи с режиссером «Матильды»

    Екатеринбург, 23 октября. Екатеринбургский «Ельцин-центр» намерен усилить охрану во время предстоящей встречи с режиссером нашумевшего еще до выхода фильма «Матильда» Алексеем Учителем и показа самого фильма, которые состоятся 9 ноября. В центре опасаются провокаций со стороны многочисленных ненавистников «Матильды».

    Ранее, напомним, радикалы из группы «Христианское государство — Святая Русь» обещали поджигать кинотеатры, которые осмелятся показывать «возмутительный» для православной общественности фильм.

    «Ельцин-центр» усилит охрану во время встречи с режиссером «Матильды»

    «Во время показа будет усилена охрана. Мы остерегаемся, но не боимся провокаций»,  — сообщила Ura.ru официальный представитель «Ельцин-центра» Елена Волкова.

    Билеты на предстоящую авторскую встречу и показ картины в Екатеринбурге стоили от 600 до 1500 рублей и были моментальной разобраны.

    Напомним, скандал вокруг «Матильды» начался после слов депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая заявила, что «Матильда», в которой рассказывается история взаимоотношений последнего российского императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской, является оскорбительной для православных, которые почитают царя-страстотерпца как святого.

    «Ельцин-центр» усилит охрану во время встречи с режиссером «Матильды»

    Автор: Валентин Меликов
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