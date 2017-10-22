«Многострадальную» дорогу у Нижнего Тагила отремонтировали после поручения Путина

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Екатеринбург, 22 октября. Дорога в районе Нижнего Тагила Свердловской области, ранее пришедшая в негодность, отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что ненадлежащее состояние дороги создавало местным жителям серьезные неудобства. На протяжении нескольких недель они были фактически отрезаны от крупных населенных пунктов. Затрудненным оказался доступ к продуктам питания и медицинской помощи.

Об этой ситуации стало известно Владимиру Путину. Глава государства распорядился в кратчайшие сроки провести капитальный ремонт дороги.

Местные власти справились с задачей в срок и на должном уровне, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на российских дорогах могут появиться «народные инспекторы».