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Общество
«Многострадальную» дорогу у Нижнего Тагила отремонтировали после поручения Путина
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    «Многострадальную» дорогу у Нижнего Тагила отремонтировали после поручения Путина

    22:39  22 Октября 2017
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    «Многострадальную» дорогу у Нижнего Тагила отремонтировали после поручения Путина

    Екатеринбург, 22 октября. Дорога в районе Нижнего Тагила Свердловской области, ранее пришедшая в негодность, отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС.

    Агентство отмечает, что ненадлежащее состояние дороги создавало местным жителям серьезные неудобства. На протяжении нескольких недель они были фактически отрезаны от крупных населенных пунктов. Затрудненным оказался доступ к продуктам питания и медицинской помощи.

    Об этой ситуации стало известно Владимиру Путину. Глава государства распорядился в кратчайшие сроки провести капитальный ремонт дороги.

    Местные власти справились с задачей в срок и на должном уровне, отмечает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на российских дорогах могут появиться «народные инспекторы».

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #свердловская область #нижний тагил #дорога
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