«Многострадальную» дорогу у Нижнего Тагила отремонтировали после поручения Путина
Екатеринбург, 22 октября. Дорога в районе Нижнего Тагила Свердловской области, ранее пришедшая в негодность, отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что ненадлежащее состояние дороги создавало местным жителям серьезные неудобства. На протяжении нескольких недель они были фактически отрезаны от крупных населенных пунктов. Затрудненным оказался доступ к продуктам питания и медицинской помощи.
Об этой ситуации стало известно Владимиру Путину. Глава государства распорядился в кратчайшие сроки провести капитальный ремонт дороги.
Местные власти справились с задачей в срок и на должном уровне, отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на российских дорогах могут появиться «народные инспекторы».