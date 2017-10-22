ГИБДД за ночь поймала девять пьяных водителей в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 22 октября. Сотрудники ГИБДД в рамках мероприятия «Стоп-контроль» поймали шесть водителей, которые находились за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения в Екатеринбурге.

Профилактическое мероприятие «Стоп-контроль» прошло в ночь с субботы, 21 октября, по воскресенье, 22 октября. Было выявлено шесть правонарушителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также трое граждан были задержаны сотрудниками ГИБДД, так как находились в нетрезвом состоянии за рулем автомобилей, будучи уже лишенными водительского удостоверения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, было возбуждено пять административных дел в отношении водителей, которые отказались от медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя. Также в ходе проверки были выявлены восемь водителей, которые не имеют прав, следовательно, не могут управлять транспортными средствами.