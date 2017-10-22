Волна эвакуаций прокатилась по Екатеринбургу

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Екатеринбург, 22 октября. Торговый центр «Гринвич» эвакуировала полиция накануне вечером в Екатеринбурге, днем были оцеплены здание мэрии города и еще три объекта.

Посетителей и сотрудников торгового центра вывели из здания в субботу, 21 октября, вечером. На улице 8 Марта из-за этого образовалась большая пробка. По словам представителя свердловского МВД Валерия Горелых, в здании торгового центра проводилась проверка, но отмечается, что эта эвакуация никак не связана с дневными звонками относительно минирования. Он подчеркнул: