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Волна эвакуаций прокатилась по Екатеринбургу
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    Волна эвакуаций прокатилась по Екатеринбургу

    10:55  22 Октября 2017
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    Волна эвакуаций прокатилась по Екатеринбургу

    Екатеринбург, 22 октября. Торговый центр «Гринвич» эвакуировала полиция накануне вечером в Екатеринбурге, днем были оцеплены здание мэрии города и еще три объекта.

    Посетителей и сотрудников торгового центра вывели из здания в субботу, 21 октября, вечером. На улице 8 Марта из-за этого образовалась большая пробка. По словам представителя свердловского МВД Валерия Горелых, в здании торгового центра проводилась проверка, но отмечается, что эта эвакуация никак не связана с дневными звонками относительно минирования. Он подчеркнул:

    «По дневным эвакуациям проверка завершена, подозрительные устройства на объектах не обнаружены. Поиск «негодяев-шутников» будет продолжен, своей цели они не достигли — уральцев запугать им не удалось».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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