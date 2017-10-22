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Общество
Гололед и снег ожидаются в Екатеринбурге на смену сильному ветру
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    Гололед и снег ожидаются в Екатеринбурге на смену сильному ветру

    10:43  22 Октября 2017
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    Гололед и снег ожидаются в Екатеринбурге на смену сильному ветру

    Екатеринбург, 22 октября. Снег и гололед пришли на смену сильному ветру в Екатеринбурге.

    По сообщению пресс-службы Гидрометцентра, штормовое предупреждение, озвученное накануне, отменено. Снег и гололед ожидаются в ближайшие дни в Екатеринбурге. Сегодня, 22 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и снег. Температура воздуха опустится ночью до минус пяти градусов, днем столбик термометра не опустится ниже нуля.

    Напомним, в Архангельске также ожидаются гололед и мокрый снег, МЧС предупреждает, что в такую погоду водители должны соблюдать скоростной режим во имя избежания чрезвычайных происшествий.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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