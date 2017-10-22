Гололед и снег ожидаются в Екатеринбурге на смену сильному ветру

В Избранное

Екатеринбург, 22 октября. Снег и гололед пришли на смену сильному ветру в Екатеринбурге.

По сообщению пресс-службы Гидрометцентра, штормовое предупреждение, озвученное накануне, отменено. Снег и гололед ожидаются в ближайшие дни в Екатеринбурге. Сегодня, 22 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и снег. Температура воздуха опустится ночью до минус пяти градусов, днем столбик термометра не опустится ниже нуля.

Напомним, в Архангельске также ожидаются гололед и мокрый снег, МЧС предупреждает, что в такую погоду водители должны соблюдать скоростной режим во имя избежания чрезвычайных происшествий.