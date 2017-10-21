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В Свердловской области скорая не оказала медпомощь девушке
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    В Свердловской области скорая не оказала медпомощь девушке

    22:02  21 Октября 2017
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    В Свердловской области скорая не оказала меддпомощь девушке

    Екатеринбург, 21 октября. Бригада скрой помощи города Каменск-Уральский Свердловской области не оказала медицинскую помощь девушке, сообщают местные СМИ.

    Предполагают, что девушка потеряла сознание и упала с лестницы в подъезде дома вечером 20 октября. Ее нашли соседи, которые и вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщают местные СМИ, медик отказался вести девушку в больницу, так как она якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ночью состояние пострадавшей ухудшилось и ее доставили в больницу.

    «Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников скорой помощи. Установлено, какие основания были для отказа в госпитализации, а также запрошены медицинские документы для установления диагноза пострадавшей. Также будет дана правовая оценка на предмет соблюдения нормативов времени прибытия на вызов к пациентке», — сказано в сообщении региональной прокуратуры.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #скорая помощь
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