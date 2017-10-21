В Свердловской области скорая не оказала медпомощь девушке

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Екатеринбург, 21 октября. Бригада скрой помощи города Каменск-Уральский Свердловской области не оказала медицинскую помощь девушке, сообщают местные СМИ.

Предполагают, что девушка потеряла сознание и упала с лестницы в подъезде дома вечером 20 октября. Ее нашли соседи, которые и вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщают местные СМИ, медик отказался вести девушку в больницу, так как она якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ночью состояние пострадавшей ухудшилось и ее доставили в больницу.