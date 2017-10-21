В Свердловской области скорая не оказала медпомощь девушке
Екатеринбург, 21 октября. Бригада скрой помощи города Каменск-Уральский Свердловской области не оказала медицинскую помощь девушке, сообщают местные СМИ.
Предполагают, что девушка потеряла сознание и упала с лестницы в подъезде дома вечером 20 октября. Ее нашли соседи, которые и вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщают местные СМИ, медик отказался вести девушку в больницу, так как она якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ночью состояние пострадавшей ухудшилось и ее доставили в больницу.
«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников скорой помощи. Установлено, какие основания были для отказа в госпитализации, а также запрошены медицинские документы для установления диагноза пострадавшей. Также будет дана правовая оценка на предмет соблюдения нормативов времени прибытия на вызов к пациентке», — сказано в сообщении региональной прокуратуры.