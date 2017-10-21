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Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва
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    Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва

    17:39  21 Октября 2017
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    Людей из здания администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Екатеринбург, 21 октября. Людей эвакуировали из здания мэрии Екатеринбурга днем в субботу, 21 октября. Об этом сообщают очевидцы на своих страницах в социальных сетях.

    К зданию подъехали пожарные машины, скорая помощь и полиция. Как стало известно, в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании.

    «Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, органы внутренних дел приступили к комплексу необходимых мер реагирования. Тщательной проверке подвергнуты служебные помещения и прилегающая территория»,  — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых РИА Новости.

    Напомним, что в Самаре на это этой неделе эвакуировали более 170 человек из девяти гостиниц.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #угроза взрыва
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