Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Екатеринбург, 21 октября. Людей эвакуировали из здания мэрии Екатеринбурга днем в субботу, 21 октября. Об этом сообщают очевидцы на своих страницах в социальных сетях.

К зданию подъехали пожарные машины, скорая помощь и полиция. Как стало известно, в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании.

«Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, органы внутренних дел приступили к комплексу необходимых мер реагирования. Тщательной проверке подвергнуты служебные помещения и прилегающая территория», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых РИА Новости.

Напомним, что в Самаре на это этой неделе эвакуировали более 170 человек из девяти гостиниц.