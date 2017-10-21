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Летевший из Сургута в Москву аэробус экстренно сел в Екатеринбурге
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    Летевший из Сургута в Москву аэробус экстренно сел в Екатеринбурге

    14:52  21 Октября 2017
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    Летевший из Сургута в Москву аэробус экстренно сел в Екатеринбурге

    Москва, 21 октября. В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» совершил вынужденную посадку Airbus авиакомпании «Аэрофлот». Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что техническая неисправность стала причиной посадки.

    «С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточняет «Кольцово».

    Как стало известно, ни один человек не пострадал в результате инцидента.

    Напомним, ранее Boeing компании «Аэрофлот» с 400 людьми на борту был вынужден совершить экстренную посадку из-за приступа у одной из пассажирок.

     


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #екатеринбург #аэрофлот
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