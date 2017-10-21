Летевший из Сургута в Москву аэробус экстренно сел в Екатеринбурге

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Москва, 21 октября. В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» совершил вынужденную посадку Airbus авиакомпании «Аэрофлот». Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что техническая неисправность стала причиной посадки.

«С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточняет «Кольцово».

Как стало известно, ни один человек не пострадал в результате инцидента.

Напомним, ранее Boeing компании «Аэрофлот» с 400 людьми на борту был вынужден совершить экстренную посадку из-за приступа у одной из пассажирок.



