По решению суда трансгендер сменил пол в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 21 октября. Районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело 25-летней девушки, которая приняла решение о смене пола несколько лет назад. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, девушка ощущала себя мужчиной и занималась «неженскими» делами. Ей был поставлен диагноз «транссексуализм» в 2013 году.

Девушка обратилась в ЗАГС для смены ФИО в паспорте, но ей отказали. Спустя время девушка вновь обратилась в соответствующие органы, но попросила юристов «Правовой помощи трансгендерам» помочь ей. После диагноза комиссии и приема гормонов девушке удалось сменить ФИО и пол официально по решению суда.