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По решению суда трансгендер сменил пол в Екатеринбурге
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    По решению суда трансгендер сменил пол в Екатеринбурге

    11:54  21 Октября 2017
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    По решению суда трансгендер сменил пол в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 21 октября. Районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело 25-летней девушки, которая приняла решение о смене пола несколько лет назад. Об этом сообщают местные СМИ.

    Как стало известно, девушка ощущала себя мужчиной и занималась «неженскими» делами. Ей был поставлен диагноз «транссексуализм» в 2013 году.

    Девушка обратилась в ЗАГС для смены ФИО в паспорте, но ей отказали. Спустя время девушка вновь обратилась в соответствующие органы, но попросила юристов «Правовой помощи трансгендерам» помочь ей. После диагноза комиссии и приема гормонов девушке удалось сменить ФИО и пол официально по решению суда.

    «Желающих изменить документы в 2017 г. из-за смены пола в Екатеринбурге много. По словам Анны Плюсниной,[адвокат девушки, которая сменила пол ] заявители торопятся, потому что в следующем году Минздрав должен разработать и принять форму справки о смене пола», — сообщает «OM1.RU».

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #трансгендер
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