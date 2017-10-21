Екатеринбургская красавица отправилась на конкурс «Мисс Мира»

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Екатеринбург, 21 октября. Мисс Россия 2017 Полина Попова из Екатеринбурга представит страну на международном конкурсе «Мисс Мира». Об этом сообщает пресс-служба конкурса «Мисс Россия».

Мисс Россия 2017 будет бороться за титул мисс мира в китайском городе Санья на острове Хайнань. Сейчас девушка проходит подготовительный период в Сингапуре. Финал конкурса состоится 18 ноября.

Отметим, что представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» будет первая вице-мисс Россия Ксения Александрова, которая представляла Москву на «Мисс Россия». Официальная дата и место проведения конкурса на данный момент не анонсированы.