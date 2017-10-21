МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области

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Екатеринбург, 21 октября. Синоптики предупреждают: ветер с порывами будет достигать до 25 м/с в Свердловской области 21 октября. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники МЧС сообщают, что из-за сильного ветра возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрыв линий связи и электропередач.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не терять бдительность и не пренебрегать рекомендациями МЧС при непогоде», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Главное управление МЧС России по Свердловской области дало несколько рекомендаций жителям региона: не стоять под линиями электропередач и подходить к электропроводам, покинуть транспортное средство и укрыться в ближайшем здании.