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МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области
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    МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области

    10:55  21 Октября 2017
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    МЧС объявило о штормовом предупреждении из-за сильного ветра в Свердловской области

    Екатеринбург, 21 октября. Синоптики предупреждают: ветер с порывами будет достигать до 25 м/с в Свердловской области 21 октября. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники МЧС сообщают, что из-за сильного ветра возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрыв линий связи и электропередач.

    «Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не терять бдительность и не пренебрегать рекомендациями МЧС при непогоде», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

    Главное управление МЧС России по Свердловской области дало несколько рекомендаций жителям региона: не стоять под линиями электропередач и подходить к электропроводам, покинуть транспортное средство и укрыться в ближайшем здании.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #мчс #ветер #свердловская область
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