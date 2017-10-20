Прохожие избили мужчину, ударившего беременную автоледи в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 20 октября. В Екатеринбурге мужчина ударил по лицу беременную женщину после ДТП. Инцидент произошел на перекрестке улиц Восстания и Индустрии в северной части города.

Автоледи, которая была на большом сроке беременности, не справилась с управлением и врезалась в другую машину. Водитель пострадавшего авто покинул свое транспортное средство, подошел к виновнице аварии и ударил ее по лицу. Впрочем, прохожие заступились за беременную женщину и с помощью кулаков быстро объяснили мужчине его неправоту, сообщает агентство URA.RU.

На место происшествия для установления всех обстоятельств инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, инициирована проверка.

Напомним, в Тамбовской области в конце лета в беременную женщину стреляли из огнестрельного оружия.