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Власти Екатеринбурга поддерживают идею о дополнительные выходных во время ЧМ-2018
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    Власти Екатеринбурга поддерживают идею о дополнительные выходных во время ЧМ-2018

    19:19  20 Октября 2017
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    Власти Екатеринбурга поддерживают идею сделать дополнительные выходные во время ЧМ-2018

    Екатеринбург, 20 октября. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин выступает за то, чтобы работодатели предоставили выходной день своим сотрудникам в день матча ЧМ-2018. Об этом он написал написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    «Для Города организатора чемпионат мира (как и любое иное масштабное международное мероприятие) это возможность открыть миру свой город. Равно как и открыть мир для горожан», — считает Сергей Тушин.

    Замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных отметил, что самые главные впечатления люди получают от общения с новыми людьми, представителями других стран. К этому выводу он пришел в ходе беседы со своим сыном, который на данный момент находится на фестивале в Сочи.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #чм-2018 #сергей тушин
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