Власти Екатеринбурга поддерживают идею о дополнительные выходных во время ЧМ-2018

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Екатеринбург, 20 октября. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин выступает за то, чтобы работодатели предоставили выходной день своим сотрудникам в день матча ЧМ-2018. Об этом он написал написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Для Города организатора чемпионат мира (как и любое иное масштабное международное мероприятие) это возможность открыть миру свой город. Равно как и открыть мир для горожан», — считает Сергей Тушин.

Замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных отметил, что самые главные впечатления люди получают от общения с новыми людьми, представителями других стран. К этому выводу он пришел в ходе беседы со своим сыном, который на данный момент находится на фестивале в Сочи.