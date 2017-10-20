Фотограф из Екатеринбурга стал призером международного конкурса за селфи со львом

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Екатеринбург, 20 октября. Фотограф из Екатеринбурга стал победителем конкурса «Золотая черепаха 2017», об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

На международном конкурсе фотографии о природе «Золотая черепаха» было представлено 11 тыс. работ. Участниками стали фотографы из 130 стран.

Несколько работ Сергея Белоглазова было представлено на конкурсе, но лишь одна — «Последнее селфи» — заняла призовое место. Фотография была сделана в Крыму, там находится самый крупный львиный сафари-парк Европы.

Также сообщается, что работы финалистов и лауреатов конкурса «Золотая черепаха 2017» можно будет увидеть в рамках фестиваля «Золотая черепаха», который будет проходить в Москве с 14 октября по 5 ноября и в Санкт-Петербурге с 10 по 19 ноября.