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Фотограф из Екатеринбурга стал призером международного конкурса за селфи со львом
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    Фотограф из Екатеринбурга стал призером международного конкурса за селфи со львом

    14:20  20 Октября 2017
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    Фотограф из Екатеринбурга стал призером международного конкурса за селфи со львом

    Екатеринбург, 20 октября. Фотограф из Екатеринбурга стал победителем конкурса «Золотая черепаха 2017», об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

    На международном конкурсе фотографии о природе «Золотая черепаха» было представлено 11 тыс. работ. Участниками стали фотографы из 130 стран.

    Несколько работ Сергея Белоглазова было представлено на конкурсе, но лишь одна — «Последнее селфи» — заняла призовое место. Фотография была сделана в Крыму, там находится самый крупный львиный сафари-парк Европы.

    Также сообщается, что работы финалистов и лауреатов конкурса «Золотая черепаха 2017» можно будет увидеть в рамках фестиваля «Золотая черепаха», который будет проходить в Москве с 14 октября по 5 ноября и в Санкт-Петербурге с 10 по 19 ноября.  

     

    Автор: Дарья Смолина
    #фотографии #екатеринбург #золотая черепаха
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