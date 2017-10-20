Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров: Россия встревожена попытками наделить МАГАТЭ функциями разведки
Общество
Жительница Екатеринбурга попала в топ самых красивых стюардесс мира
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Екатеринбурга попала в топ самых красивых стюардесс мира

    11:29  20 Октября 2017
    187

    Жительница Екатеринбурга попала в топ самых красивых стюардесс мира

    Екатеринбург, 20 октября. Стюардесса из Екатеринбурга вышла в финал международного конкурса среди красивых бортпроводниц Topstewardess 2017, сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».

    Как стало известно, бортпроводница «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова — 25-летняя жительница Екатеринбурга. Она отлично справилась с экзаменом по аварийно-спасательному оборудованию, основами воздушного законодательства и стресс-собеседованием, девушка набрала наибольшее количество баллов, пройдя два этапа. Екатерине Столяровой предстоит бороться за корону в числе 23 претенденток.

    Финал конкурса пройдет 1 декабря в Москве.

    Победительницами конкурса в прошлом году стали жительница Волгограда Инга Кавун в направлении «Бизнес авиация» и Анна Гурина из Красноярска в направлении «Линейная авиация».

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #уральские авиалинии #topstewardess 2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        2973
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1700
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        227
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        765