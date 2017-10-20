Жительница Екатеринбурга попала в топ самых красивых стюардесс мира

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Екатеринбург, 20 октября. Стюардесса из Екатеринбурга вышла в финал международного конкурса среди красивых бортпроводниц Topstewardess 2017, сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».

Как стало известно, бортпроводница «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова — 25-летняя жительница Екатеринбурга. Она отлично справилась с экзаменом по аварийно-спасательному оборудованию, основами воздушного законодательства и стресс-собеседованием, девушка набрала наибольшее количество баллов, пройдя два этапа. Екатерине Столяровой предстоит бороться за корону в числе 23 претенденток.

Финал конкурса пройдет 1 декабря в Москве.

Победительницами конкурса в прошлом году стали жительница Волгограда Инга Кавун в направлении «Бизнес авиация» и Анна Гурина из Красноярска в направлении «Линейная авиация».