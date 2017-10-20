Врачи на Урале забыли кусок перчатки в животе пациентки после операции

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Екатеринбург, 20 октября. Доследственная проверка назначена в Свердловской области из-за действий врачей, которые, по предварительным данным, оставили во время операции в животе пациентки часть перчаточного дренажа.

Как сообщает региональное управление СК России, женщину прооперировали в середине июня 2017 года в Березовской центральной городской больнице.

Для оттока жидкости медики установили перчаточный дренаж, который был снят 28 июня. Через два дня пациентку выписали. Позже жительнице Свердловской области стало плохо. Она обратилась в больницу, но помощь ей не оказали, так как не нашли патологий. 25 сентября женщина заметила в области операционного шва фрагмент резины. Врачи извлекли часть перчаточного дренажа.

Прокуратура Свердловской области также начала проверку по данному факту.