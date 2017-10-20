Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Tesla отзывает более двух тысяч кроссоверов Model X в Китае из-за проблем с сидениями
Происшествия
Врачи на Урале забыли кусок перчатки в животе пациентки после операции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Врачи на Урале забыли кусок перчатки в животе пациентки после операции

    9:07  20 Октября 2017
    34

    Врачи на Урале забыли кусок перчатки в животе пациентки после операции

    Екатеринбург, 20 октября. Доследственная проверка назначена в Свердловской области из-за действий врачей, которые, по предварительным данным, оставили во время операции в животе пациентки часть перчаточного дренажа.

    Как сообщает региональное управление СК России, женщину прооперировали в середине июня 2017 года в Березовской центральной городской больнице.

    Для оттока жидкости медики установили перчаточный дренаж, который был снят 28 июня. Через два дня пациентку выписали. Позже жительнице Свердловской области стало плохо. Она обратилась в больницу, но помощь ей не оказали, так как не нашли патологий. 25 сентября женщина заметила в области операционного шва фрагмент резины. Врачи извлекли часть перчаточного дренажа.

    Прокуратура Свердловской области также начала проверку по данному факту. 

    Врачи на Урале забыли кусок перчатки в животе пациентки после операции

    Автор: Алия Садыкова
    #операция #перчатка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1461
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        194
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        695
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        173