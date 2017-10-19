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Общество
Чиновника будут судить из-за падения хоккейных ворот на ребенка в Екатеринбурге
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    Чиновника будут судить из-за падения хоккейных ворот на ребенка в Екатеринбурге

    19:25  19 Октября 2017
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    Чиновника будут судить из-за падения хоккейных ворот на ребенка в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 19 октября. Экс-директора Службы заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга обвиняют в халатности, которая привела к причинению тяжкого вреда здоровью ребенка.

    Обвинительное заключение утвердила прокуратура Орджоникидзевского района по уголовному делу в отношении бывшего директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» Алексея Беззуба, сообщает прокуратура Свердловской области. Мужчина в период с мая по август 2016 года не обеспечил безопасность в использовании хоккейного корта с металлическими хоккейными воротами, расположенного на улице Индустрии.

    Хоккейные ворота из-за халатности чиновника упали на четырехлетнего ребенка, который получил разрыв поджелудочной железы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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