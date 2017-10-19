Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге

В Избранное

Екатеринбург, 19 октября. Фильм «Матильда» Алексея Учителя покажут в Ельцин Центре, режиссер будет лично присутствовать на показе.

По информации URA.RU со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра, показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя запланирован на 9 ноября на семь часов вечера в кино-конференц-зале. В настоящее время уже началась продажа билетов. Обычный стоит от 1200 рублей, цена льготного составляет 600 рублей. Пресс-служба предупреждает о том, что цены будут увеличены до 1500 рублей за два дня до показа в соответствии с планами.

Напомним, к этому времени депутат Государственной думы Наталья Поклонская 43 раза обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобой на фильм Алексея Учителя «Матильда».