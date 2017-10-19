Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Общество
Майк Тайсон приглашен на открытие академии единоборств в Екатеринбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Майк Тайсон приглашен на открытие академии единоборств в Екатеринбурге

    17:51  19 Октября 2017
    48

    Майк Тайсон приглашен на открытие академии единоборств в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 19 октября. Академия единоборств откроется в мае будущего года в Екатеринбурге.

    По информации исполнительного директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова, открытие академии единоборств запланировану на весну 2018 года. Он отмечает:

    «Там будут представлены различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг. Это делается для детей и сборной команды Русской медной компании (РМК)».

    Финансированием и реализацией проекта занимаются РМК и правительство Свердловской области. В настоящий момент идет работа по подбору тренерского состава, который будет формироваться не только из уральских специалистов, но и из ведущих российских и мировых спортсменов. На открытие будут приглашены лучшие бойцы России и мира. На данный момент ведутся переговоры с Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        55
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3517
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1153
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        1028