Майк Тайсон приглашен на открытие академии единоборств в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 19 октября. Академия единоборств откроется в мае будущего года в Екатеринбурге.

По информации исполнительного директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова, открытие академии единоборств запланировану на весну 2018 года. Он отмечает:

«Там будут представлены различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг. Это делается для детей и сборной команды Русской медной компании (РМК)».

Финансированием и реализацией проекта занимаются РМК и правительство Свердловской области. В настоящий момент идет работа по подбору тренерского состава, который будет формироваться не только из уральских специалистов, но и из ведущих российских и мировых спортсменов. На открытие будут приглашены лучшие бойцы России и мира. На данный момент ведутся переговоры с Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.