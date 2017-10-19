Снежная буря надвигается на Свердловскую область

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Екатеринбург, 19 октября. Сильные порывы ветра и мокрый снег ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни.

По информации синоптиков гидрометцентра, резкое ухудшение погоды ожидается в Свердловской области в ближайшие дни. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду. Также прогнозируется мокрый снег и гололед ввиду понижения температуры.

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области предупреждают, что из-за налипания мокрого снега на провода, частично может нарушиться электроснабжение. Кроме этого, во время сильного ветра, лучше находиться в помещении, а водители во время гололеда и снежной ветренной погоды должны соблюдать скоростной режим и дистанцию, подметили в ГУ МЧС по Свердловской области.